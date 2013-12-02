Перша група мітингувальників почала блокувати уряд
07:33, 02 грудня 2013Політика
2029 0
До будівлі Кабінету міністрів у Києві прибула перша колона мітингувальників
Як передає кореспондент Радіо Свобода, більше сотні людей заблокували 4-й під'їзд Кабінету міністрів.
На тему: Яценюк закликав Майдан зібратися о 8-й ранку, щоб вимагати від Ради відставки уряду
Напередодні опозиція оголосила про початок блокування усіх адміністративних будівель Києва в районі Верховної Ради, Кабміну та Адміністрації Президента. Планували це провести о 8-й годині ранку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter