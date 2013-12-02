Перша група мітингувальників почала блокувати уряд

До будівлі Кабінету міністрів у Києві прибула перша колона мітингувальників

Як передає кореспондент Радіо Свобода, більше сотні людей заблокували 4-й під'їзд Кабінету міністрів. На тему: Яценюк закликав Майдан зібратися о 8-й ранку, щоб вимагати від Ради відставки уряду Напередодні опозиція оголосила про початок блокування усіх адміністративних будівель Києва в районі Верховної Ради, Кабміну та Адміністрації Президента. Планували це провести о 8-й годині ранку.

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