Богатирьова хотіла повідомити Януковича, але не встигла?

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ХАРА стверджує, що Раїса БОГАТИРЬОВА знала про можливе її призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони, але не встигла це обговорити з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це він заявив газеті “Экономические известия” №230(763) від 25 грудня 2007.

«Їй потрібно було поговорити з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і фракцією, але як тільки ця інформація вийшла за межі фракції, - з`явився указ про її призначення», - сказав він.

За словами В.ХАРИ, рішення Президента про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ спрямоване на вибудовування противаги прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО. «Ми сподівалися, і сама Раїса Василівна розраховувала зайняти пост першого віце-спікера. Але, мабуть, така перспектива не вимальовується», - сказав він. За словами народного депутата, глава держави робить все можливе, щоб не відбулося об`єднання БЮТ і Партії регіонів з метою провести дострокові президентські вибори.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Водночас лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її секретарем РНБО. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “ми ухвалили рішення про перехід до опозиції і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інститути, які реалізовуватимуть програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.

За словами лідера Партії регіонів, “це - принципове питання і, я переконаний, що в такому ставленні до факту появи указу Президента про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО (без її на це згоди) мене підтримають члени Президії Політради на засіданні, яке ми проведемо 25 грудня”.