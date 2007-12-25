Богатирьова хотіла повідомити Януковича, але не встигла?
Подробиці від Хари
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ХАРА стверджує, що Раїса БОГАТИРЬОВА знала про можливе її призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони, але не встигла це обговорити з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Про це він заявив газеті “Экономические известия” №230(763) від 25 грудня 2007.
«Їй потрібно було поговорити з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і фракцією, але як тільки ця інформація вийшла за межі фракції, - з`явився указ про її призначення», - сказав він.
За словами В.ХАРИ, рішення Президента про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ спрямоване на вибудовування противаги прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО. «Ми сподівалися, і сама Раїса Василівна розраховувала зайняти пост першого віце-спікера. Але, мабуть, така перспектива не вимальовується», - сказав він. За словами народного депутата, глава держави робить все можливе, щоб не відбулося об`єднання БЮТ і Партії регіонів з метою провести дострокові президентські вибори.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Водночас лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її секретарем РНБО. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “ми ухвалили рішення про перехід до опозиції і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інститути, які реалізовуватимуть програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.
За словами лідера Партії регіонів, “це - принципове питання і, я переконаний, що в такому ставленні до факту появи указу Президента про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО (без її на це згоди) мене підтримають члени Президії Політради на засіданні, яке ми проведемо 25 грудня”.