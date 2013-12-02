Мітингувальники заблокували рух транспорту під Кабміном

На вулиці Грушевського з боку будівлі Верховної Ради в хаотичному порядку посеред проїжджої частини стоять 10 легкових автомобілів з прапорами України та Євросоюзу.

На місці присутні співробітники державтоінспекції, однак вони не пред'являють ніяких претензій мітингувальникам. Водіїв в машинах немає, передає з місця подій кореспондент РІА Новости.

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Основна група мітингувальників розташувалась напроти центрального входу в будівлю Кабміну посеред проїжджої частини. Вони тримають в руках прапори з символікою партії «Свобода» і державні прапори України. Вхід в будівлю кабміну заблокований автобусами, а також шеренгою міліціонерів. Спецназу біля будівлі уряду не видно.

Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося оформити на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. У суботу спецназ "Беркут" розігнав "евромайдан" в центрі Києва. У неділю мітингувальники знову зайняли площу, в столиці відбувалися зіткнення між протестуючими і міліцією.