Яценюк заявив про пікет Кабміну в понеділок

Про це він заявив під час брифінгу для преси.

"Ми маємо чіткий план на завтрашній день. Завтра починаємо з пікету Кабміну", - заявив Яценюк.

"Наша основна політична вимога на завтрашній день – це відставка Кабінету міністрів України. Резолюція недовіри уряду знаходиться в ВР. Партія регонів повинна проголосувати за уряд, який нищить людей, дає вказівку бити дітей і вбив нашу європейську мрію", - додав він.

"Наше основне завдання: відставка Януковича, але початок цієї відставки – відставка уряду", - додав він.

Крім того, Яценюк закликав українців приїжджати на Майдан в Київ.

"Ми звертаємось до своєї України. Приїдьте будь ласка в Київ на майдан. Немає, що боротися на містах. Тут зараз відбуваються основні події, тут йде основна боротьба за Україну. Кидайте все, приїжджайте сюди", - наголосив він.

Яценюк додав, що "декілька сотень тисяч українців прийшли на мирний протест, користуючись конституційним правом повернулись в серце України – на Майдан"

"Ми організували на майдані наметове містечко, поставили сцену", - додав він.