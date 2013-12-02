У Львівській області оголошено загальний страйк

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято увечері 1 грудня на черговому засіданні штабу Координаційної ради, яке провів голова Львівської обласної ради Петро Колодій.

Колодій поінформував присутніх, що у Києві Штаб національного спротиву, який очолили лідери трьох опозиційних сил, закликав до загальнодержавного страйку.

«На виконання заклику Києва, штаб Координаційної ради Львівської області оголошує загальнообласний страйк. Працівники кожного підприємства, кожної організації та установи мають самостійно обрати форму страйку і виходити на львівський Євромайдан, що на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку», – наголосив Колодій.

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Також голова Львівської обласної ради підкреслив, що „наша область оголошує максимальну мобілізацію людей до Києва на підтримку Євромайдану”.

«Оголошуємо максимальну мобілізацію людей для виїзду до Києва. До списку тих, хто бажає їхати до столиці, не будемо вносити дітей, жінок і тих громадян, яким не виповнилося 20 років», – заявив Колодій.

Як повідомив керівник організаційного відділу Координаційної ради – депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат, «ми організовуємо збір і відправлення людей до Києва. Напряму співпрацюємо зі штабами, створеними при кожній районній раді у Львівській області. До нас масово подають списки жителів різних населених пунктів області, які бажають виїжджати до Києва”.

Корнат також поінформував, що до структури організаційного відділу Координаційного штабу долучилися і підприємці, які забезпечують збір коштів громадянам, які виїжджають на Євромайдан до Києва.