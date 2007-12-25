Тимошенко відкличе усі позови Януковича до Ющенка

Кабінет Міністрів ухвалив рішення відкликати всі позовні заяви та відмовитися від апеляційних та касаційних скарг за позовами попереднього складу уряду до Президента України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, відповідне рішення було ухвалене 24 грудня на позачерговому засіданні уряду.

За словами прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, „на цьому засіданні уряду покладено край протистоянню між урядом та Президентом України, відкликані судові позови уряду та Секретаріату глави держави”. Уряд також скасував 34 акти Кабінету міністрів, дія яких була зупинена указами Президента України, як таких, що суперечать Конституції та законам України. Також Кабінет міністрів призупинив рішення щодо реалізації відчуженого державного майна та цілого ряду тендерів.