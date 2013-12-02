Кабмін продовжують пікетувати близько 2 тисяч осіб

Мітингувальники в кількості приблизно 2 тисяч осіб продовжують мирне пікетування Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, якихось ексцесів не відбувається.

Люди з прапорами продовжують стояти біля центрального входу до приміщення Кабінету міністрів, який перегороджено невеликою групою правоохоронців, а також ліворуч від нього на вулиці Садовій.

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Правоохоронців, присутніх на вулиці у форменому одязі, не спостерігається. Лише за будівлею Міністерства охорони здоров'я, в Маріїнському парку стоїть два автобуси “Богдан» та один “Неоплан” з працівниками спецпідрозділів. Ще 3 великих автобуси сконцентровано за стадіоном “Динамо”. Із припаркованого під центральним входом Будинку уряду мікроавтобуса з гучномовців лунають українські пісні.