Активісти перекрили урядовий квартал на Грушевського
10:19, 02 грудня 2013Політика
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Урядовий квартал по вулиці Грушевського в Києві перекритий активістами Євромайдану.
Люди перекрили Урядовий квартал по вулиці Грушевського / Фото : fakty.ictv.ua
Як передає кореспондент УНІАН, наразі під Кабміном зібралось кілька сотень людей.
Вони тримають у руках національні прапори та ВО “Свобода”. Люди поводять себе спокійно.
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Центральний в'їзд до Кабміну перекрито правоохоронцями. Їх там кілька десятків. Однак за парканом стоїть 6 автобусів з правоохоронцями.
В Маріїнському парку, навпроти Кабміну, немає ні “Беркуту”, ні міліціонерів.
Наразі люди слухають музику та чекають тих, хто приєднається до акції. Люди перекрили Урядовий квартал по вулиці Грушевського з одного боку автівками, а з іншого - просто вишикувались в колони.
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