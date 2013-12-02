Активісти перекрили урядовий квартал на Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, наразі під Кабміном зібралось кілька сотень людей.

Вони тримають у руках національні прапори та ВО “Свобода”. Люди поводять себе спокійно.

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Центральний в'їзд до Кабміну перекрито правоохоронцями. Їх там кілька десятків. Однак за парканом стоїть 6 автобусів з правоохоронцями.

В Маріїнському парку, навпроти Кабміну, немає ні “Беркуту”, ні міліціонерів.

Наразі люди слухають музику та чекають тих, хто приєднається до акції. Люди перекрили Урядовий квартал по вулиці Грушевського з одного боку автівками, а з іншого - просто вишикувались в колони.