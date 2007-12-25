ЦВК визнала обраними 14 народних депутатів від коаліції

Центральна виборча комісія визнала обраними і зареєструвала 14 народних депутатів від коаліції – НУ-НС і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" народними депутатами зареєстровано Ярослава ДЖОДЖИКА, Едуарда ЗЕЙНАЛОВА, Сергія ВАСИЛЕНКА, Ярослава КЕНДЗЬОРА, Миколу КРУТЯ, Андрія ПАРУБІЯ – його зареєстровано замість Володимира ШАНДРИ, що відмовився від депутатського мандата (В.ШАНДРА став міністром з питань надзвичайних ситуацій - УНІАН).

Від Блоку Юлії Тимошенко зареєстровано народними депутатами: Василя КРАВЧУКА, Олександра ГУДИМУ, Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, Антоніну БАЛЮРУ, Миколу ПОТАПЧУКА, Сергія КОШИНА, Бориса ШИЯНОВА та Олексія ЗАРУДНОГО.

Таким чином, на сьогодні кількість народних депутатів, повноваження яких визнано, становить 450.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14 народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.