Волков пропонує Партії регіонів вигнати Богатирьову

Партія регіонів має виключити Раїсу БОГАТИРЬОВУ зі своїх лав, якщо вона не відмовиться від посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив відомий політик, депутат ІІІ і ІV скликання Олександр ВОЛКОВ.

Він зазначив, що розкол Партії регіонів неможливий, оскільки в цій політичній силі є тільки один кандидат, який може претендувати на посаду Президента під час наступних президентських виборів.

«Тому Партія регіонів, безумовно, не відмовиться від В.ЯНУКОВИЧА», - сказав О.ВОЛКОВ.

Що стосується призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ, то О.ВОЛКОВ зазначив, що його здивувало це призначення, особливо після заяв В.ЯНУКОВИЧА про перехід партії в опозицію.

«Розумієте, такого не може бути, лідер зробив таку заяву і, наскільки я знаю, велика частина Партії регіонів з цим погодилася, а менша частина – інше крило, яке орієнтоване на Бориса КОЛЕСНІКОВА, проводило таємні переговори з Президентом і його командою», - сказав О.ВОЛКОВ.

Політик вважає, що це нонсенс, коли одна частина в опозиції, а друга – веде переговори про призначення своїх представників на високі пости країни. На його думку, В.ЯНУКОВИЧ має жорстко відреагувати.

«Потрібно поставити питання руба – або Р.БОГАТИРЬОВА йде секретарем РНБО, або її виганяють з партії і на цьому ставлять крапку», - сказав О.ВОЛКОВ, ще раз повторивши, що лідер Партії регіонів має зайняти серйозну позицію стосовно політиків, які займалися виборчою кампанією Партії регіонів і фактично програли її.

«Я не виключаю, що можливі дуже серйозні оргвисновки в партії з цього питання, я виключаю повністю, що Р.БОГАТИРЬОВА не знала про її призначення, як це сьогодні намагаються піднести. Я дуже багато пропрацював в Адміністрації Президента, що призначення, та ще й народних депутатів, ніколи без попередньої співбесіди не проводиться», - сказав О.ВОЛКОВ, висловивши думку, що це свідчить про існування подвійної моралі в Партії регіонів.

«Вони, про всяк випадок, біжать і домовляються там, а потім чекають, як відреагують тут. Такого не повинно бути, повинна бути єдина команда, і все сміття, яке там затримується, потрібно вимітати з хати», - сказав О.ВОЛКОВ.