Яценюк боїться, що новорічне олів`є доведеться їсти з Тимошенко
11:46, 25 грудня 2007Політика
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Бюджет прийматимуть під ялинкою
Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не виключає, що бюджет на 2008 рік ухвалюватиметься 31 грудня.
Про це він сказав в інтерв`ю газеті "День", відповідаючи на питання про плани на Новий рік.
"Поки не знаю. Боюсь, щоб не вийшло так, що ми 31 грудня під цією ялинкою будемо приймати бюджет", - сказав голова Верховної Ради.
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