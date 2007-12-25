Яценюк боїться, що новорічне олів`є доведеться їсти з Тимошенко

11:46, 25 грудня 2007
Політика
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Бюджет прийматимуть під ялинкою

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не виключає, що бюджет на 2008 рік ухвалюватиметься 31 грудня.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "День", відповідаючи на питання про плани на Новий рік.

"Поки не знаю. Боюсь, щоб не вийшло так, що ми 31 грудня під цією ялинкою будемо приймати бюджет", - сказав голова Верховної Ради.

Українська правда

 

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