Яценюк боїться, що новорічне олів`є доведеться їсти з Тимошенко

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не виключає, що бюджет на 2008 рік ухвалюватиметься 31 грудня.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "День", відповідаючи на питання про плани на Новий рік.

"Поки не знаю. Боюсь, щоб не вийшло так, що ми 31 грудня під цією ялинкою будемо приймати бюджет", - сказав голова Верховної Ради.

Українська правда