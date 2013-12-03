В опозиції кажуть, що Путін намагається дестабілізувати ситуацію в Україні

"Переконаний, що провокації відбувались під безпосереднім наглядом правої руки Путіна — Медведчука (Віктор Медведчук, голова "Українського вибору" - ред.). Те, що це здійснював бойовий загін Медведчука, який протягом останніх десятків років в Україні керував всіма провокаціями — це загін Корчинського. Це визнали не лише ми, але й міліція. Те, що до цього часу Дмитро Корчинський і його бойовики не затримані, означає, що їх будуть використовувати ще в таких погромах", - розповів Соболєв у коментарі Gazeta.ua.

На тему: Путін: Події в Україні нагадують не революцію, а погром

Нардеп переконаний, що Путін знає, що у Києві готувались провокації.

"Завдання Путіна — дестабілізувати ситуацію в країні через будь-яких своїх агентів впливу. Про це й говорить сьогоднішня заява севастопольських депутатів про необхідність введення російських військ в Україну. Путін ніяк не зрозуміє, що таке Україна, і що таке Росія. Коли за мирну акцію протесту в знак підтримки Євромайдану затримують того ж Нємцова (Борис Нємцов російський політик — ред.) і його колег. Ми відрізняємось тим, що українці мовчати не будуть", - зауважив нардеп.

Зазначимо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив журналістам, що події в Україні більше нагадують не революцію, а погром.

Нагадаємо, управління МВС України визнало, що до вчорашніх правопорушень біля Адміністрації президента причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації "Братство", які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.