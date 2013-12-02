Путін: Події в Україні нагадують не революцію, а погром

Події в Україні нагадують не революцію, а погром, заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РІА Новости.

"Події в Україні нагадують більше не революцію, а погром. На мій погляд, це мало пов'язано із взаємовідносинами України з Євросоюзом", - сказав російський президент.

На його думку, нинішні події в Україні готувалися до майбутніх в цій країні президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада, коли уряд України ухвалив розпорядження про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і посилення співпраці з Росією, в Україні почалися масові акції протесту й мітинги.

Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні відновилися і посилились.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь близько мільйона людей.

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1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвала кордон міліції й імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися доволі агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, відзначали, що провокатори викрикували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали в спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навиками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки. Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні більш як 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.

Сьогодні, 2 грудня, на сайті Єврокомісії з'явилося повідомлення, що Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Президент України Віктор Янукович домовилися організувати візит української делегації для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію й зону вільної торгівлі.

"Під час телефонної розмови Президент України попросив Європейську комісію прийняти делегацію з України для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію й глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі. Президент Баррозу підтвердив готовність Європейської комісії прийняти таку делегацію на належному рівні. Він наголосив, що Європейська комісія готова обговорювати аспекти реалізації угод, які вже парафовано, а не поновлювати будь-які переговори. Ці умови були прийняті Президентом Януковичем, і було вирішено, що час і рівень консультацій мають бути узгоджені через відповідні дипломатичні канали", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.