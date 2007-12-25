Політолог про Ющенка: «Акела промахнулся»

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ називає неадекватним рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції.

За його словами, лише зараз, після трьох років роботи, перед Президентом постав вибір: нарешті ствердитись як національний лідер чи як головний інтриган України.

Політолог висловив здивування тим, у який спосіб і як супроводжувалось ухвалення вчорашнього рішення.

А.ЄРМОЛАЄВ не розуміє, що, наприклад, заважало Президенту виступити зі зверненням до українського народу стосовно свого рішення сформувати певний баланс політичних сил.

Таким чином, на його думку, Президент дотримався би правил політичної гри і, у свою чергу, змусив би Партію регіонів робити якісь кроки у відповідь.

Натомість, тепер, після такого несподіваного рішення, проявилось відразу декілька негативних моментів, сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

З одного боку, за його словами, у пікантному становищі опинилася сама Р.БОГАТИРЬОВА, яка має зробити непростий вибір. З іншого боку, сказав він, Президент дав привід для чергової порції критики на свою адресу з боку деяких представників правлячої коаліції, зокрема, вони змогли отримати підтвердження свого переконання про формування широкої коаліції у Секретаріаті Президента.

Якщо узагальнити результати рішення В.ЮЩЕНКА, то, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, необхідно сказати, що «Акела промахнулся».

За його словами, цей крок Президента неадекватний, тому що він порушив правила і принципи політичної гри.

Тепер, на думку експерта, якщо Р.БОГАТИРЬОВА погодиться стати секретарем РНБО, то вона фактично буде змушена зупинити своє членство у Партії регіонів і певним чином визнати себе членом команди Президента.

З іншого боку, сказав А.ЄРМОЛАЄВ, якщо вона відмовиться від цієї посади, то ситуація повернеться до тієї, якою вона була станом на п’ятницю, 21 грудня, а це свідчитиме про те, що В.ЮЩЕНКО зробив черговий невдалий крок як національний лідер.

При цьому політолог однак додав, що, як і інші рішення, цей крок не слід сприймати як остаточний. Отже, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, «ніщо їм не заважає зібратись ввечері у якомусь ресторані і знову все переграти».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Водночас лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її секретарем РНБО.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, “ми ухвалили рішення про перехід до опозиції і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інститути, які реалізовуватимуть програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.