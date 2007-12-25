Яценюк розповів про мрію людства

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за поетапну підготовку змін до Конституції.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День” №226(2678) від 25 грудня.

“Я за конституційну асамблею і за поетапну підготовку змін до української Конституції, передачу їх для розгляду Конституційним Cудом і тоді передачу на референдум та до Верховної Ради”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За словами голови ВР, до конституційної реформи не можна застосовувати “спринтерські підходи”. Крім того, наголосив він, Конституція не повинна підформатовуватися під кожну окрему ситуацію чи персону.

“Я за те, щоб працювати з сьогоднішньою українською Конституцією, у тому числі і через прийняття відповідних законів, які врегульовують правові прогалини, та через рішення Конституційного Cуду”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому, на думку спікера, у питанні Конституції не може бути абсолютної досконалості. “Її досягнути — це мрія людства”, - додав він.