Партія регіонів збирається розчарувати «багатьох»

Народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє, що фракція Партії регіонів візьме участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України і розглядатиме питання про обрання заступників голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, «багато хто чекав від нас інтриги». Як зазначив депутат, лунали коментарі, що представники Партії регіонів у ЦВК не з’являться на засідання, щоб брати участь у розгляді питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від НУ-НС та БЮТ.

М.ЧЕЧЕТОВ звернув увагу, що нічого цього не відбулося. «Все нормально», - сказав він, додавши, що сьогодні фракція Партії регіонів братиме участь у засіданні Верховної Ради, щоб розглядати питання щодо обрання заступників голови ВР та створення комітетів парламенту.