Посол каже, що Янукович сьогодні прибуде до Китаю

Президент України Віктор Янукович сьогодні прибуде до Китаю з державним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол України в КНР Олег Дьомін.

Він підтвердив інформацію, що Янукович вже вилетів з Києва.

"Китай - це наш великий добрий друг і стратегічний партнер. І відносини з Китаєм є взагалі для нас дуже пріоритетними", - сказав посол.

Програмою візиту передбачено, що 4 грудня Президент України зустрінеться з керівником провінції Шеньсі та міста Сіань, а також відвідає музей теракотових вояків і коней імператора Цинь Ши Хуанді, який вважають найбільшим на планеті.

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5 грудня розпочнеться програма державного візиту, в ході якої глава Української держави зустрінеться з вищим керівництвом КНР, зокрема, з головою КНР Сі Цзіньпіном. В цей же день Янукович візьме участь у бізнес-форумі.

В ході держаного візиту планується підписати ряд двосторонніх документів направлених на поглиблення стратегічного партнерства та розвиток економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, годину тому лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що Президент України Янукович ще не відбув з візитом до Китаю і зараз мітингувальники підуть до Адміністрації Президента з вимогою підписати указ про відставку уряду.