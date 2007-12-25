Медведько з Богатирьовою завітали до штабу Януковича

У кінотеатрі "Зоряний" з 12:00 години триває засідання політради Партії регіонів.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", на засідання, зокрема прибула призначена секретарем РНБО Раїса Богатирьова.

Також журналісти побачили, як до будівлі штабу зайшов генпрокурор Олександр Медведько.

Втім не відомо, чи прийшов він на засідання політради.