Яценюк вийшов на довгу дистанцію
Спікер ВР розповів про ідеальне поєднання
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що міцність коаліції залежатиме від її публічної єдності, уряду та Президента.
Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “День” №226(2678) від 25 грудня 2007 року.
“Я думаю, що тут багато залежить від публічної єдності коаліції, а також від уряду та Президента”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.
При цьому, за його словами, ця єдність не повинна бути абсолютною одностайністю, і дискусія має бути присутньою всередині коаліції. “Підкреслюю, що саме дискусія. Ніхто в коаліції не має права вирішального голосу і остаточно ставити крапку. На це є коаліція, на це є демократія, щоб рішення були зважені”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.
В той же час голова ВР виступає проти будь-яких популістських рішень, прийняття імпульсивних кроків, які спрямовані на отримання короткотермінових бонусів. “Я гравець на довгу дистанцію. А хто хоче грати на коротку дистанцію, нам не по дорозі”, - наголосив він.
При цьому голова ВР наголосив, що в коаліції має бути поєднання “соціального фінансування ліберальної економіки і жорстких заходів”.