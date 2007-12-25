Яценюк вийшов на довгу дистанцію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що міцність коаліції залежатиме від її публічної єдності, уряду та Президента.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “День” №226(2678) від 25 грудня 2007 року.

“Я думаю, що тут багато залежить від публічної єдності коаліції, а також від уряду та Президента”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому, за його словами, ця єдність не повинна бути абсолютною одностайністю, і дискусія має бути присутньою всередині коаліції. “Підкреслюю, що саме дискусія. Ніхто в коаліції не має права вирішального голосу і остаточно ставити крапку. На це є коаліція, на це є демократія, щоб рішення були зважені”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

В той же час голова ВР виступає проти будь-яких популістських рішень, прийняття імпульсивних кроків, які спрямовані на отримання короткотермінових бонусів. “Я гравець на довгу дистанцію. А хто хоче грати на коротку дистанцію, нам не по дорозі”, - наголосив він.

При цьому голова ВР наголосив, що в коаліції має бути поєднання “соціального фінансування ліберальної економіки і жорстких заходів”.