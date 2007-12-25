Регіонали затвердили склад опозиційного уряду (список)

Президія Партії регіонів затвердила склад опозиційного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Михайло ПАПІЄВ.

Він зазначив, що склад опозиційного уряду залишиться таким же, який проанонсовано.

За його словами, засідання президії Партії регіонів триває.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня було створено опозиційний уряд на чолі з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Міністром фінансів обрано Миколу АЗАРОВА, міністром економіки – Ірину АКІМОВУ, міністром оборони – Олександра КУЗЬМУКА, міністром внутрішніх справ – Миколу ДЖИГУ, міністром палива і енергетики – Юрія БОЙКА, міністром вугільної промисловості – Сергія ТУЛУБА, міністром транспорту і зв`язку – Василя КОЗАКА, міністром праці і соціальної політики – Михайла ПАПІЄВА, міністром освіти і науки – Дмитра ТАБАЧНИКА, міністром закордонних справ – Костянтина ГРИЩЕНКА, міністром юстиції – Олександра ЛАВРИНОВИЧА, міністром охорони навколишнього середовища – Анатолія ТОЛСТОУХОВА, міністром сільського господарства – Віктора СЛАУТУ, міністром з питань житлово-комунального господарства – Олександра ПОПОВА, міністром у справах молоді і сім`ї – Віктора КОРЖА, міністром промисловості і підприємництва – Анатолія КІНАХА, міністром з питань надзвичайних ситуацій – Нестора ШУФРИЧА, міністром будівництва і регіонального розвитку – Володимира ЯЦУБИ.

Головою Нацбанку став Сергій ЛЬОВОЧКІН, головою Державної податкової адміністрації – Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Для інших учасників опозиції збережено вакансії голови СБУ, Державної митної служби, міністра культури.

Опозиційний уряд також створив свою прес-службу, яку очолив прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Денис ІВАНЕСКО.