Харків’ян вже не тішать витівки Добкіна (опитування)
Позитивну оцінку дала лише чверть опитаних
Більшість мешканців Харкова виступають за дострокові вибори міського голови.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування дорослого населення міста Харків, проведеного на замовлення Інституту політики „Українським демократичним колом”.
Зокрема, згідно з даними опитування, ідею проведення дострокових виборів Харківського міського голови підтримують 51% харків’ян.
Діяльність мера Харкова Михайла ДОБКІНА 61% харків’ян оцінюють негативно, позитивну оцінку дала лише чверть опитаних. При цьому дві третини харків’ян вважають, що М.ДОБКІН не виконує своїх виборчих обіцянок.
На думку переважної частини харків’ян (63%), нинішній мер Харкова не відповідає займаній ним посаді, і тільки 26% дотримуються протилежної точки зору.
Зокрема, як свідчать дані опитування, дві третини (67%) харків’ян вважають, що все, що відбувається сьогодні у Харкові, йде в неправильному напрямку. І лише 16% дотримуються протилежної точки зору.
Ще більш низьку оцінку своєї діяльності отримав секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС. Три чверті (76%) харків’ян оцінюють його діяльність негативно, і лише 9% - позитивно.
Порівнюючи М.ДОБКІНА із попереднім мером Харкова Володимиром ШУМІЛКІНИМ, 38% населення відзначило, що М.ДОБКІН – гірший мер, аніж В.ШУМІЛКІН, 30% - такий самий, а 20% - кращий за попереднього.
Опитування проводилося у Харкові 14-19 грудня 2007 року. Всього за місцем проживання було опитано 800 респондентів віком від 18 років.
Повна інформація про соціологічне дослідження у Харкові: http://polityka.in.ua/info/38.htm