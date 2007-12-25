Хмара: українським паспортам не вистачає графи “національність”

Представник Української народної партії Степан ХМАРА вважає, що в український паспортах повинна бути графа “національність”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він сказав, коментуючи ініціативу деяких депутатів Львівської облради щодо повернення в паспорти графи про національність.

„Повернення графи “національність” в українські паспорти та у свідоцтва про народження - не тиск, а підтримка національних меншин”, - стверджує С.ХМАРА.

За його словами, „згідно з останнім переписом населення, в Україні проживає близько 80% етнічних українців”. Політик переконаний, що „це є підставою вважати Україну національною державою українського народу і, відповідно, визнати цей факт у метричних документах”.

С.ХМАРА вважає, що „чітке розуміння кількості українців і неукраїнців дозволить, з одного боку, українцям чіткіше самоідентифікуватися, а з другого, - забезпечити повною мірою культурний та національний розвиток національних меншин у районах їх компактного проживання”.

Представник УНП нагадує, що „Україна завжди визнавала внесок етнічних неукраїнців у політику, культуру чи мистецтво”. З огляду на це С.ХМАРА вважає „побоювання щодо переслідувань за національною ознакою” безпідставними.

„Українське суспільство толерантно ставиться до всіх національностей, якщо вони працюють в Україні та для України”, - підкреслив С.ХМАРА.