Янукович і Богатирьова без коментарів пішли з політради ПР

Так вдале призначення, чи ні?

Нардеп від Партії регіонів Раїса Богатирьова покинула засідання президії політради Партії регіонів. Вона відмовилися від будь-яких коментарів щодо сьогоднішнього засідання політради Партії регіонів, повідомляє Обком. Лідер Партії регіонів Віктор Янукович покинув засідання президії політради Партії регіонів. Він теж відмовився давати які-небудь коментарі щодо сьогоднішнього засідання. Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні політради обговорювався склад опозиційного уряду і призначення Р. Богатирьової на посаду секретаря РНБО.

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