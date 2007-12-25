Янукович і Богатирьова без коментарів пішли з політради ПР

15:38, 25 грудня 2007
Політика
2648 0

Так вдале призначення, чи ні?

Нардеп від Партії регіонів Раїса Богатирьова покинула засідання президії політради Партії регіонів.

Вона відмовилися від будь-яких коментарів щодо сьогоднішнього засідання політради Партії регіонів, повідомляє Обком.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович покинув засідання президії політради Партії регіонів. Він теж відмовився давати які-небудь коментарі щодо сьогоднішнього засідання.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні політради обговорювався склад опозиційного уряду і призначення Р. Богатирьової на посаду секретаря РНБО.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter