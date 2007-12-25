Янукович образився: йому ніхто не сказав про призначення Богатирьової
Політрада згоди не дала
Партія регіонів не погодилась на призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам після завершення зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
«Політрада партії не дала згоди Р.БОГАТИРЬОВІЙ на призначення секретарем РНБО», - сказавши В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що вважає неприпустимим представництво опозиції в органах державного управління.
При цьому, за його словами, Р.БОГАТИРЬОВА поки що не прийняла рішення про перехід на посаду секретаря РНБО.
В.ЯНУКОВИЧ вважає, що всі питання, пов`язані з подальшим членством Р.БОГАТИРЬОВОЇ в Партії регіонів, обговорюватимуться тільки після того, як вона офіційно оголосить про своє остаточне рішення.
«Керівництво Партії регіонів не було поінформоване про можливе призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ. Це було несподіваним для нас, і ніхто про це не знав», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.