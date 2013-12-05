Вечірнього засідання Ради сьогодні точно не буде - Єфремов
10:52, 05 грудня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що вечірнього засідання парламенту сьогодні не буде.
Єфремов каже, що у ПР є “продуманий” план дій
Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав у коментарі журналістам.
“Вечірнього засідання сьогодні не буде точно. Тому що немає фундаменту, на базі якого можна проводити це засідання”, - сказав він.
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Єфремов також додав, що сьогодні питання не в тому, які закони приймати чи не приймати, а в тому як стабілізувати ситуацію в країні.
Крім того Єфремов відзначив, що у Партії регіонів є “продуманий” план дій.
“Це наш план дій. А нам потрібно напрацювати спільний план дій, який буде в цілому у політичних сил, які є в державі”, - сказав депутат.
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