У ПР вказали Тимошенко, що робити неприпустимо

Фракція Партії регіонів звертається до уряду з проханням припинити політичну люстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО заявив лідер Партії регіонів, глава опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сьогодні від політичної люстрації страждають, насамперед, фахівці середньої ланки. «Це робити неприпустимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що Кабінет Міністрів під його керівництвом ніколи не звільняв людей без вагомих підстав.

«Звільнення не повинні проходити за політичними ознаками, цю практику потрібно завершувати», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що новій владі необхідно зробити все можливе, аби зберегти той кадровий потенціал, який є в країні.