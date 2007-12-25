Янукович ще не вирішив, хвалити йому Тимошенко чи сварити

Лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимим призначення бізнесменів на державні посади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні після завершення зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, коментуючи призначення голів Державної податкової адміністрації, Державної митної служби і НАК «Нафтогаз України».

«Це представники бізнесу, і якщо представників бізнесу залучають до державних установ, таких дуже важливих, що впливають на доходи України і мають великі фінансові потоки - це не припустимо. Це не піде на користь державі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер опозиції відзначив «відповідний професійний рівень (Сергія БУРЯКА, Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО і Олега ДУБИНИ), який дасть змогу працювати на позитив».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Партія регіонів як опозиція має намір здійснювати моніторинг діяльності голів ДПАУ, Митної служби і НАК «Нафтогаз України».