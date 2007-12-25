Блок Кличка: студентів примушують безплатно працювати на Черновецького

Фракція Блоку Віталія Кличка в Київській міській раді заявляє про використання безкоштовної робочої сили столичних студентів в організації піару Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракції Блоку Кличка, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, у фракції повідомляють, що 23 грудня до неї звернулися студенти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. “Протягом п’яти днів починаючи з 21 грудня 2007 року студентів вказаного університету у примусовому порядку під час навчального процесу та у вільний час (у тому числі у суботу та неділю 22 та 23 грудня 2007 року) змушували безкоштовно заповнювати привітальні листівки для пенсіонерів, ветеранів, абонентів Call-центру та малозабезпечених верст населення від імені Київського міського голови”, - заявляє прес-служба.

При цьому у фракції зазначають, що “вказаний процес відбувався під керівництвом адміністрації”, і що “у разі невиконання вимог адміністрації студентам погрожували незадовільними результатами на сесії”.

Крім того, у повідомленні йдеться, що депутатами Блоку Віталія Кличка при виїзді до університету в неділю 23 грудня встановлено, що факт залучення студентів до заповнювання листівок дійсно мав місце. “Адміністрація університету не змогла надати відповіді щодо джерела надходження вказаних листівок, джерела надходження списків громадян, за якими заповнювались листівки, добровільності чи примусовості явки студентів, у той же час перешкоджаючи навіть поспілкуватися зі студентами, які знаходились в аудиторіях та заповнювали привітання”, - повідомляє прес-служба, зауважуючи, що “тільки за допомогою зусиль депутатам вдалося вилучити зразки листівок та списків громадян”.

За інформацією Блоку Віталія Кличка, “тираж привітальних листівок, завезений до університету становить 180 тис. примірників, а явка студентів відбувається шляхом рознарядок по академічним групам не менше 15 осіб від однієї групи”. При цьому підкреслюється, що депутатами Блоку “особисто спостерігалася така явка студентів організовано та на чолі з кураторами академічних груп”. У повідомленні зазначається, що жодних документів, регламентуючих такі дії не існує.

“Крім того, - заявляє прес-служба Блоку Віталія Кличка, - у особистих цілях Київського міського голови використовувалось комунальне приміщення, витрачалась електроенергія та опалення”.

“На думку Блоку Віталія Кличка ця ситуація є виявом ганебного факту політизації освіти в місті Києві під промерську більшість Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Промерська більшість, відчуваючи неминучість перевиборів у столиці намагається хоч якось зберегти свій рейтинг”, - наголошується у повідомленні.

При цьому прес-служба повідомляє, що депутатська фракція Блоку Віталія Кличка вже звернулась до правоохоронних органів та міністра освіти і науки з вимогою перевірити вказаний факт та вжити заходів, “аби уберегти у подальшому студентів від експлуатації київською владою”.