Президент ввів Богатирьову до складу РНБО - Указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів Раїсу БОГАТИРЬОВУ до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в Указі “Про внесення змін до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року №749 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» від 25 грудня 2007 року.

Текст Указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО. Водночас лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її на цю посаду.

25 грудня Президія Партії регіонів не погодилась з тим, щоб Р.БОГАТИРЬОВА обійняла посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Як повідомив народний депутат України, Василь ХАРА, Р.БОГАТИРЬОВА має визначитися до завтра щодо своєї позиції.

Як сказав В.ХАРА, «вона прийняла сама особисто рішення щодо посади РНБО і має час подумати до ранку». Тепер все залежить від її особистого рішення, додав депутат.