Дві українські біатлоністки потрапили в десятку кращих на другому етапі Кубка світу
У австрійському Хохфільцені завершилася перша гонка другого етапу Кубка світу з біатлону – жіночий спринт, в якій дві українські спортсменки фінішували в першій десятці.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Юлія Джима допустила 1 промах і відстала від переможниці на 9,8 секунди, фінішуючи п'ятою. У свою чергу, Олена Підгрушна допустила два промахи й відстала на 33,1 секунди, фінішуючи на 10-му місці.
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У спринті найшвидшою виявилася швейцарська спортсменка Селіна Гаспарян, яка незважаючи на 1 промах фінішувала трохи швидше за основних суперниць. Чешка Вероніка Віткова, яка не допустила жодного промаху, фінішувала другою, відставши на 1,2 секунди, росіянка Ірина Старих (0 промахів) – третьою – 2,1 секунди. Іменита норвежка Тора Бергер (2 промахи) показала лише четвертий результат, відставши на 6,4 секунди.
Пізніше 6 грудня в програмі також значиться чоловічий спринт.