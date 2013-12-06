Дві українські біатлоністки потрапили в десятку кращих на другому етапі Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Юлія Джима допустила 1 промах і відстала від переможниці на 9,8 секунди, фінішуючи п'ятою. У свою чергу, Олена Підгрушна допустила два промахи й відстала на 33,1 секунди, фінішуючи на 10-му місці.

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У спринті найшвидшою виявилася швейцарська спортсменка Селіна Гаспарян, яка незважаючи на 1 промах фінішувала трохи швидше за основних суперниць. Чешка Вероніка Віткова, яка не допустила жодного промаху, фінішувала другою, відставши на 1,2 секунди, росіянка Ірина Старих (0 промахів) – третьою – 2,1 секунди. Іменита норвежка Тора Бергер (2 промахи) показала лише четвертий результат, відставши на 6,4 секунди.

Пізніше 6 грудня в програмі також значиться чоловічий спринт.