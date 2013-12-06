Генпрокуратура допитала Захарченка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

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1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

5 грудня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних провадження щодо правопорушень під час акцій протесту в Києві.

Водночас Татаров зазначив, що на даний час за підозрою у скоєнні правопорушень затримано вже 14 осіб.

Сьогодні, 6 грудня, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що його та ряд народних депутатів України викликали до Генеральної прокуратури на допит у справі щодо побиття мітингувальників.