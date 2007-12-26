Тимошенко знає тільки один спосіб співпрацювати з Партією регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виключає можливість створення альянсу Партії регіонів і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після завершення зустрічі з лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Такого союзу категорично не може бути, тому що сьогодні Партія регіонів і наша політична сила ідеологічно різні. Я не думаю, що наша команда готова відступити від своїх програмних принципів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр назвала можливою співпрацю БЮТ з Партією регіонів лише як з опозицією.