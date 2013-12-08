Захарченко закликав киян і гостей міста не піддаватись на провокації

Також у своєму зверненні міністр закликав киян і гостей міста не піддаватись на провокації.

"У котрий раз прошу бути пильними, не залишати дітей без нагляду, проявляти повагу до людей похилого віку. Не піддавайтеся до провокацій. Як показали минулі події, такі особи мають для цього відповідну підготовку, розраховують на залучення до їх протиправних дій якомога значної кількості громадян. Це вже певні технології і вони використовуються не вперше",- говориться у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройде Марш мільйону українців.