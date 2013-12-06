Міліція знайшла дівчат, які зникли безвісти після розгону Євромайдану

Міліція знайшла двох дівчат, які вважалися зниклими безвісти після розгону “Беркутом” Євромайдану в ніч на 30 листопада.

Як повідомили УНІАН У Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, після заяв батьків про зникнення двох дівчат віком 16 та 18 років, які поїхали на столичний Майдан для участі в акції за євроінтеграцію України, було вжито низку заходів з боку правоохоронців для встановлення місцезнаходження зниклих осіб. Зокрема, було опитано людей, які могли бачити зниклих на Майдані Незалежності.

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В результаті вжитих заходів з'ясувалося, що дівчата вимкнули мобільні телефони, але час від часу виходили на зв'язок з друзями та у соціальних мережах. Також було встановлено, що дівчата після Євромайдану поїхали до Львова, а зі Львова до Одеси, після чого повернулися назад до Києва, де були затримані співробітниками міліції на станції метро «Лісова».

“Зараз обидві жительки міста Бровари перебувають у райвідділі міліції для надання пояснень. Також до них приїхали батьки”, - зазначили у ВЗГ.