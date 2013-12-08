У СБУ поки не знають, проти кого відкрили провадження - агентство
Підозрювані у кримінальному провадженні про захоплення державної влади в Україні будуть встановлені під час розслідування
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на керівника прес -служби СБУ Владу Сафонову.
Деякі українські ЗМІ в неділю повідомили, що службою безпеки України було відкрито кримінальне провадження проти лідера опозиційної фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка та депутата Олександра Турчинова, які закликали мітингувальників до силового захоплення влади.
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Коментуючи цю інформацію, керівник прес-служби СБУ зазначила, що це «некоректно подана інформація, і вона (СБУ) її не підтверджує».
«Це фактова справа. Тобто, є факт вчинення незаконних дій, і ми їх розслідуємо. А під час розслідування будуть встановлені і обставини, і додаткові відомості отримані. Далі йдуть процесуальні дії», - сказала Сафонова у коментарі агентству.