У СБУ поки не знають, проти кого відкрили провадження - агентство

17:41, 08 грудня 2013
Політика
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Підозрювані у кримінальному провадженні про захоплення державної влади в Україні будуть встановлені під час розслідування

СБУ не встановила підозрюваних у закликах до перевороту / Фото: tsn.ua

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на керівника прес -служби СБУ Владу Сафонову.

Деякі українські ЗМІ в неділю повідомили, що службою безпеки України було відкрито кримінальне провадження проти лідера опозиційної фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка та депутата Олександра Турчинова, які закликали мітингувальників до силового захоплення влади.

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Коментуючи цю інформацію, керівник прес-служби СБУ зазначила, що це «некоректно подана інформація, і вона (СБУ) її не підтверджує».

«Це фактова справа. Тобто, є факт вчинення незаконних дій, і ми їх розслідуємо. А під час розслідування будуть встановлені і обставини, і додаткові відомості отримані. Далі йдуть процесуальні дії», - сказала Сафонова у коментарі агентству.

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