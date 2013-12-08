Суд до 7 січня 2014 року заборонив пікетувати Генпрокуратуру

Про це йдеться в постанові суду від 5 грудня ц.р., оприлюдненій заступником голови партії “Демократичний Альянс” Андрієм Богдановичем у Facebook.

У своєму коментарі до документу він написав: ”Приходили судові виконавці, оголосили постанову про заборону проведення мирних зборів. Пояснив їм, що це не мітинг, а зустріч з народним депутатом України. Ось навіть громадська приймальня Юрія Вознюка”.

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Як видно з документу, позивачем виступила Київська міська держадміністрації, відповідач - голова ініціативної групи “Громадський актив Києва” Костровський Д. Третя особа у позові — Головне управління МВС України в м.Києві.

Своєю постановою суд повністю задовольнив позов КМДА та встановив “обмеження права на мирні зібрання (пікетування, піша хода, демонстрація, мітингів, зборів) Громадському активу Києва та іншим суб’єктам і особам шляхом заборони проведення таких заходів, використання гучномовців, автотехніки, плакатів, встановлення малих архітектурних форм у вигляді наметів, кіосків, навісів, в тому числі пересувних та тимчасових в період з 5 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року на вул. Різницькій, Гусовського в Києві та прилеглій території”.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Оскарження постанови не зупиняє її виконання, також зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, з 4 грудня активісти Євромайдану розпочали пікетування МВС та ГПУ на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану, а також з вимогами покарати винних у розгоні акції 30 листопада у Києві.