Глава МЗС Польщі порівняв Кличка з Валенсою

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю польському телеканалу у неділю увечері, передає кореспондент УНІАН.

«Дуже цікава особистість. Бачу певну схожість з Лехом Валенсою», - зазначив Сікорський, назвавши Кличка «ще не до кінця політично сформованим».

«Бачу у нього таку харизму у контакті з натовпом. Мабуть, це краще визначать ті, хто був на Майдані, але видається, що самою поставою домінує над оточенням», - додав польський міністр.

Він також сказав, що бачить на українській політичній сцені кількох людей, які можуть реалізувати в Україні реформи, необхідні для інтеграції з Європейським союзом.

Серед них Сікорський назвав колишніх міністрів закордонних справ Арсенія Яценюка та Петра Порошенка.