Глава МЗС Польщі порівняв Кличка з Валенсою
Один із лідерів української опозиції та чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Віталій Кличко схожий на першого Президента Польщі після повалення в ній комуністичного режиму та нобелівського лауреата Леха Валенсу.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю польському телеканалу у неділю увечері, передає кореспондент УНІАН.
«Дуже цікава особистість. Бачу певну схожість з Лехом Валенсою», - зазначив Сікорський, назвавши Кличка «ще не до кінця політично сформованим».
«Бачу у нього таку харизму у контакті з натовпом. Мабуть, це краще визначать ті, хто був на Майдані, але видається, що самою поставою домінує над оточенням», - додав польський міністр.
Він також сказав, що бачить на українській політичній сцені кількох людей, які можуть реалізувати в Україні реформи, необхідні для інтеграції з Європейським союзом.
Серед них Сікорський назвав колишніх міністрів закордонних справ Арсенія Яценюка та Петра Порошенка.