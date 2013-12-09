Сікорський: Корупція - одна з найбільших перешкод євроінтеграції

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає корупцію однією із найбільших перешкод для європейської інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав у програмі Fakty po Faktach на польському телеканалі TVN24 у неділю увечері.

"Не хотів би бути поганим пророком, але боюсь, що корупція може навіть бути одним із ключів до нинішньої ситуації. Згадаєте мої слова", - сказав він.

Коментуючи одне із своїх повідомлень у сервісі Twitter про "скорумповану" українську економіку він назвав його дуже делікатним описом того, що насправді діється в Україні, відзначивши, що про це говорять лідери української опозиції та самі українці.

"Вони власне хочуть з цим боротися, для них Європа - це символ кращого світу, в якому інші, кращі, чесніші правила, які б уможливили Україні вихід з цієї олігархічної системи", - сказав Сікорський.

Він нагадав, що Європейський Союз тому ставить однією з умов виділення фінансової допомоги Україні проведення реформ, в тому числі, спрямованих на боротьбу з корупцією.

"Євросоюз вважає початок боротьби з корупцією, як одну із початкових умов навіть для запровадження безвізового режиму. Ви можете здогадуватися чому. Це насправді дуже серйозна проблема", - сказав він.