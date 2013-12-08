Сікорський радий знесенню пам`ятника Леніна у Києві

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав у програмі Fakty po Faktach на польському телеканалі TVN24 у неділю увечері.

«Хтось може сказати, що це не дипломатично, але я вважаю, що Ленін був одним із найбільш кривавих тиранів ХХ століття та особисто тішусь, що чергова європейська столиця не має його пам`ятника»,- сказав він.

«Це може бути символічна десовітизація України, але варто пам`ятати, що ми знаємо теж з нашої історії, що такі моменти ейфорії часами дорого обходяться у майбутньому», - додав польський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.