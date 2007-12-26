Томенко: Це не репресії, а це наведення порядку

Народний депутат України, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що новий уряд наводить порядок у кадровій політиці, а не здійснює політичні репресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, коментуючи виступи представників Партії регіонів, які заявляли про звільнення посадовців з політичних мотивів.

М.ТОМЕНКО закликав представників Партії регіонів «впевнено дивитися в майбутнє». «Все буде нормально в кадровій політиці», - зазначив він.

За словами М.ТОМЕНКА, коли у міністерстві з 12 заступників міністра залишають чотирьох – «це не репресії, а це наведення порядку».

Він закликав членів Партію регіонів не перейматися через наведення порядку в державі.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО лідер Партії регіонів, глава опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ закликав новий Кабмін припинити політичну люстрацію.

Він зазначив, що сьогодні від політичної люстрації страждають, насамперед, фахівці середньої ланки. «Це робити неприпустимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.