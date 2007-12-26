Голови комітетів Верховної Ради (список)

У Верховній Раді роздано постанову про затвердження складів парламентських комітетів.

Згідно з цією постановою, комітети Верховної Ради розподілено наступним чином:

- комітет аграрної політики та земельних відносин – Микола Присяжнюк (Партія регіонів),

- комітет з питання будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики – Володимир Рибак (Партія регіонів)

- комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією – Ігор Калєтнік (КПУ)

- комітет з питань бюджету – Микола Деркач (Блок Литвина)

- комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування – Олександр Омельченко ("НУ-НС")

- комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи – Анатолій Семинога (БЮТ)

- комітет з питань економічної політики – Олександр Ткаченко (КПУ)

- комітет з питань європейської інтеграції – Борис Тарасюк ("НУ-НС")

- комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Віктор Швець (БЮТ)

- комітет у закордонних справах – Олег Білорус (БЮТ)

- комітет з питань культури та духовності – Володимир Яворівський (БЮТ)

- комітет з питань науки і освіти – Володимир Полохало (БЮТ)

- комітет з питань національної безпеки – Анатолій Гриценко ("НУ-НС")

- комітет з питань охорони здоров’я – Тетяна Бахтєєва (Партія регіонів).

- комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки – Микола Мартиненко ("НУ-НС")

- комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів – Валерій Сушкевич (БЮТ)

- комітет з питань податкової та митної політики – Сергій Терьохін (БЮТ)

- комітет з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин – Ігор Шаров (Блок Литвина)

- комітет з питань правової політики – Сергій Міщенко (БЮТ)

- комітет з питань правосуддя – Сергій Ківалов (Партія регіонів)

- комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва – Наталя Королевська (БЮТ)

- комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради – Олександр Єфремов (Партія регіонів)

- комітет з питань свободи слова та інформації – Ганна Герман (Партія регіонів)

- комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму – Павло Костенко (БЮТ)

- комітет з питань соціальної політики та праці – Василь Хара (Партія регіонів)

- комітет з питань транспорту і зв’язку – Володимир Козак (Партія регіонів)

- комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Микола Азаров (Партія регіонів).