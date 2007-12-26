Депутати від НУ-НС пропонують записати в Регламент недовіру кнопкам для голосування

У парламенті зареєстровано проект постанови про внесення змін до статті 37 Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку встановлення результату голосування з використанням електронної системи).

Ініціатори прийняття постанови – народні депутати від НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ і Роман ЗВАРИЧ.

Зокрема, вони пропонують доповнити статтю 37 Регламенту ВР наступною частиною:

«4. Безпосередньо після оголошення результату голосування головуючий на пленарному засіданні звертається до народних депутатів із запитанням, чи зафіксовані електронною системою результати відповідають особистому волевиявленню кожного народного депутата. Народний депутат, який вважає, що електронна система неправильно відобразила результат його особистого волевиявлення, має право у виступі з місця заявити про це та вказати справжній його зміст. Після цього головуючий на пленарному засіданні оголошує остаточний результат голосування з урахуванням зазначених заяв народних депутатів».

У пояснювальній записці до проекту постанови його автори серед іншого зазначають, що існуючий порядок оголошення результатів поіменного голосування за допомогою електронної системи не допускає можливості народного депутата України виправити наслідки технічних неполадок чи збоїв у роботі електронної системи, які можуть спотворити результат його волевиявлення. Проте частина третя статті 83 Конституції України зобов’язує визначати результат голосування на підставі особистого волевиявлення депутата, а не на підставі способу його фіксації.

У зв’язку з цим, наголошують автори, необхідно передбачити можливість народного депутата контролювати, як саме електронна система зафіксувала його волевиявлення, і у разі невідповідної фіксації виправити цю помилку.