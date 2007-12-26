Президент окреслив подальшу енергетичну й соціальну політику

Найближчим часом буде оприлюднено нову програму щодо стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Кабінету міністрів заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, це питання він уже обговорював з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. «Буде представлена окрема політика з цього питання, яка принесе стабільність у цей процес», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що ця політика стосуватиметься ринкових засад діяльності таких підприємств як НАК «Нафтогаз України» та НАЕК «Енергоатом».

Що до соціальної політики, то Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд у 2008 році вирішити питання повернення заборгованостей за соціальними виплатами.

«Перед нами стоїть питання щодо прострочених соціальних платежів, починаючи з заробітної плати. Це питання, яке ставиться до виконання бюджетом-2008», - сказав він.

За словами глави держави, 2008 рік має стати роком запровадження нової соціальної і гуманітарної політики. «Соціальна і гуманітарна політика є суттю тих змін, які ми плануємо зробити в 2008 році», - сказав В.ЮЩЕНКО.