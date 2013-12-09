І-раз, і-раз, і раз!: Опубліковано відео, як бійці ВВ відтіснили мітингувальників від Кабміну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків.

Потім близько тисячі бійців Внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут» витіснили протестувальників із наметового містечка, яке розташоване на вулиці Грушевського з боку Європейської площі.

Перед тим міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського практично від Європейської площі до Арсенальної площі.