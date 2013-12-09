І-раз, і-раз, і раз!: Опубліковано відео, як бійці ВВ відтіснили мітингувальників від Кабміну
19:31, 09 грудня 2013Політика
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Відтіснення відбулося майже без конфліктів, хоча нечисленні мітингувальники й намагалися зупинити рух солдатів
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків.
Потім близько тисячі бійців Внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут» витіснили протестувальників із наметового містечка, яке розташоване на вулиці Грушевського з боку Європейської площі.
Перед тим міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського практично від Європейської площі до Арсенальної площі.
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