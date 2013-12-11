Суд на 2 місяці арештував львівського фотографа-євромайданівця

Про це повідомило "Громадське ТБ" ввечері у вівторок, 10 грудня.

Згідно з інформацією, суд заарештував активіста за участь у масових заворушеннях біля Адміністрації президента на вулиці Банковій у Києві 1 грудня, пишет ТСН.

Нагадаємо, що Панаса затримали 9 грудня у Львові й одразу етапували в Київ. За інформацією ТСН, йому інкримінували 5 статей: 194 - умисне знищення або пошкодження майна, 294 - масові заворушення, 341 - захоплення державних чи громадських споруд, 342 - опір представникам влади чи правоохоронних органів, 345 - погроза чи насильство.

Очевидці кажуть, що затримання Панаса було схоже на викрадення: серед білого дня до нього підійшли троє чоловіків у цивільному та кинули у машину.

"В нього руки були за спиною в наручниках, вони його фактично волочили по землі, я чула, що він кричав: "Люди допоможіть, я активіст, я фотограф, мене звати Олег Панас", - розповіла очевидець подій, яка боїться відкривати своє обличчя через можливі репресії.

У міліції ж заявили, що фотографа затримали згідно з ухвалою суду.

Нагадаємо, що 10 грудня Апеляційний суд переніс розгляд скарг трьох затриманих за штурм Банкової через те, що у суді зібралося багато людей, які підтримували заарештованих.