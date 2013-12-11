До Майдану стягують спецназ і водомети
01:28, 11 грудня 2013Політика
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На Інститутській почалися сутички мітингувальників з бійцями Беркута
Як повідомляє кореспондент УНІАН, з боку Михайлівської площі і Малої Житомирської вулиці в бік Майдану рухаються колони співробітників Беркута, а також водомети.
На Європейській площі також збираються люди у спецодязі.
Зі сцени Майдану співачка Руслана закликала жінок і дітей підійти ближче до сцени, щоб по можливості уникнути зіткнення з правоохоронцями
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