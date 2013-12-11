Штурм Майдану (відеотрансляція)

02:09, 11 грудня 2013
Політика
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Беркут проводить операцію з розгону Євромайдану


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