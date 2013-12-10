ВВ продовжують тримати оточення Майдану з боку Європейської площі

Встановлене в понеділок оточення правоохоронців на підступах до Майдану Незалежності з боку Європейської площі не знято.

Як передає кореспондент УНІАН, як і раніше вул. Хрещатик із боку Європейської площі залишається заблокованою вантажними машинами й автобусами.

Кілька десятків солдат внутрішніх військ зі щитами й у шоломах стоять на тротуарах.

Активісти Євромайдану пропонують правоохоронцям гарячий чай.

Ситуація на Євромайдані й підступах до нього залишається спокійною, незважаючи на розбір барикад у районі урядового кварталу в ніч на 10 грудня.

Наметове містечко вранці, 10 грудня, живе в звичайному режимі.

Водночас, станція метро «Майдан Незалежності» знову закрита через повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 9 грудня три прилеглі до Майдану Незалежності станції метро були закриті протягом майже 7 годин. Міліція повідомила, що перевіряла станції після дзвінка аноніма про замінування. Водночас, раніше в подібних випадках міліція витрачала на перевірку подібної інформації 20-30 хвилин.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про закладення вибухонебезпечних пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, вдень 9 грудня, відразу після закриття трьох центральних станцій метро, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готувалися відбивати штурм.

Після настання темноти правоохоронці оточили наметовий табір мітингувальників на перехресті вулиць Шовковичної і Богомольця. Також міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського практично від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулка й вул. Інститутської були заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.

Потім бійці «Беркута» і Внутрішніх військ відтіснили мітингувальників від Кабміну, а комунальники розібрали побудовані там барикади.