У НУ-НС не обмежуватимуться показовим побиттям Рудьковського

Якщо справа порушена щодо екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського за фактом розтрати буде доведена до кінця, всі посадовці зрозуміють, що рано чи пізно за скоєні ними злочини наступить відповідальність. Про це у коментарі офіційному сайту НУ-НС сказав народний депутат, член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Володимир Ар’єв.

“Якщо у його діях є склад злочину, він обов’язково має відповісти. Але й іншим видавати індульгенції ми не маємо права, - підкреслив Ар’єв. - Потрібно зробити кілька показових справ проти злочинів чиновників, щоб показати всім, що рано чи пізно відповідальність має наступити”.

“Міру відповідальності Рудьковського має встановити суд, але лише показовим побиттям Рудьковського не можна обмежуватися,” – зауважив Ар’єв, додавши, що “потрібно розслідувати й інші менш гучні справи”.

На думку народного депутата, в Україні для боротьби з корупцією та посадовими злочинами “потрібна реформа правоохоронних органів, яку треба починати з прокуратури”. “Прокуратурі давно час зрозуміти, що закон слід використовувати завжди, незалежно від стану “політичного даху”, - наголосив він.