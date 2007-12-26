Тимошенко просить людей не поспішати за втраченими внесками

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян не створювати ажіотаж у зв`язку з поверненням внесків, втрачених в Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

««Ощадбанк» почав складати акти звірки і підписувати їх з тими людьми, які мали заощадження, оскільки багато людей втратили свої ощадкнижки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд спільно з «Ощадбанком» має намір провести інвентаризацію кількості людей, які претендують на компенсацію втрачених внесків.

При цьому, за її словами, «Ощадбанк» вимушений вживати заходів для того, щоб не створювалися великі черги.

«Для нас дуже важливо, щоб «Ощадбанк» впорався з поверненням заощаджень без черг. Я звертаюся до людей: поспішати не потрібно, тому що ми це робитимемо послідовно і спокійно, без ажіотажу. Ми це робитимемо, оскільки люди цього чекали впродовж багатьох років», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наступного року планує виділити на повернення знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР 20 млрд. грн.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, саме ця сума передбачена в проекті держбюджету на 2008 рік.

За її словами, прямими платежами буде виплачено 6 млрд. грн. «Це дозволить повернути громадянам України до 1000 грн.», - сказала прем`єр-міністр. При цьому, зазначила вона, кожному громадянину буде запропоновано не забирати ці гроші, і залишити їх на депозиті під істотну процентну ставку.

2 млрд. грн., за словами керівника уряду, буде виплачено шляхом взаєморозрахунків для погашення заборгованості населення за комунальні послуги.